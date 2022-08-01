МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Генеральным директором ООО "Совкомбанк Лизинг" стал Антон Василенко, до назначения занимавший должность заместителя Директора по залоговому кредитованию Совкомбанка. Ранее возглавлявший Совкомбанк Лизинг Николай Севастьянов принял решение покинуть компанию.

Антон Василенко присоединился к команде Совкомбанка в 2016 году, за это время ему удалось реализовать ряд крупных интеграционных проектов, включая перевод бизнеса автокредитования из Меткомбанка, где он на протяжении нескольких лет возглавлял развитие розничной продуктовой линейки. В банковской отрасли работает с 2004 года, имеет опыт работы в Райффайзенбанке с 2007 по 2014 года, где занимался продуктовым развитием автокредитования. Окончил Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского и Финансовую академию при Правительстве РФ.

"Мы благодарны Николаю Севастьянову за весомый вклад в развитие компании и желаем успехов в дальнейшей работе" — сообщил Председатель совета директоров ООО "Совкомбанк Лизинг" Артем Языков.

"Совкомбанк Лизинг под руководством Антона Василенко продолжит активное развитие, используя накопленный опыт на рынке автолизинга. Нашими приоритетами, по-прежнему, будут высокое качество обслуживания, простота принятия решений, технологическое развитие и расширение продуктового ряда, в том числе, в партнерстве с производителями техники, дилерами, а также государственными структурами в части реализации программ поддержки", — добавил Языков.

ООО "Совкомбанк Лизинг" основано в 2008 году, с 2020-го работает под брендом Совкомбанка. Компания специализируется на лизинге автомобильного транспорта и спецтехники. Входит в ТОП20 крупнейших лизинговых компаний России по итогам 2021 года. Кредитные рейтинги компании "ruAА-", прогноз "стабильный" от Эксперт РА и А+(ru), "рейтинг на пересмотре — развивающийся" от АКРА.