МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России в базовом сценарии предполагает возобновление действия бюджетного правила с 2023 года, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ. Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты

"Базовый сценарий предполагает возобновление действия механизма бюджетного правила с 2023 года с постепенным схождением к новым долгосрочным параметрам в части уровня базовых нефтегазовых доходов в 2025 году", — говорится в материалах.

Отмечается также, что долгосрочный уровень базовых нефтегазовых доходов учитывает изменение внешних условий.

Ранее в июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России готов начать операции в рамках нового бюджетного правила в случае его принятия в 2022 году.

Минфин РФ в рамках бюджетного правила раньше направлял сверхдоходы от нефти и газа на покупку валюты для пополнения ФНБ. Однако в нынешних условиях, когда Россия не может покупать доллары и евро, это правило было отменено, а правительство приступило к подготовке его новой более гибкой версии. В частности, министр финансов Антон Силуанов говорил, что речь в нем может идти о покупке валют дружественных стран.

В июле министерство финансов внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила.