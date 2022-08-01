МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России снизил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2022 года на 0,3 триллиона рублей, ожидает его в диапазоне от 3,2 до 3,8 триллиона рублей, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ. Центробанк предполагает возобновление действия бюджетного правила

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2022 года снижен на 0,3 триллиона рублей и оценивается в диапазоне от 3,2 до 3,8 триллиона рублей", — говорится в материалах.

Это изменение связано главным образом с уменьшением до 0,5–0,7 триллиона рублей прогноза роста объема наличных денег в обращении в 2022 году, что в целом соответствует обычной годовой динамике, пояснил регулятор.

"Как и ранее, прогноз учитывает приостановку Минфином России действия бюджетного правила и предпосылку о финансировании части бюджетных расходов с использованием средств ФНБ", — отметил ЦБ.