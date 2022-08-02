МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир" в Таиланде и надеется на скорый запуск двусторонней системы быстрых платежей, сообщил РИА Новости посол в России Сасиват Вонгсинсават. Таиланд выразил интерес к закупке российского топлива и удобрений

"Таиланд и Россия работают над проектом внедрения российской карты "Мир" в Таиланде, учитывая высокий запрос со стороны российских туристов, особенно в самых популярных направлениях, таких как Самуи, Паттайя и Пхукет", — уточнил он.

Посол подчеркнул, что реализация проекта затянулась в связи с определенными финансовыми ограничениями, однако тайские и российские поставщики услуг проводят совместные консультации и ищут альтернативные решения.

"Надеемся, что двусторонняя система быстрых платежей заработает скоро и поможет повысить объемы торговли товаров и услуг между двумя странами", — сказал Вонгсинсават.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.