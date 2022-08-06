МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Резкий рост прибылей в России привел иностранные банки едва ли не в отчаяние: они по-прежнему хотят уйти из страны, но из-за укрепления рубля сделать это оказалось невозможно, пишет Bloomberg.
Компании, решившие немедленно покинуть Россию после начала спецоперации на Украине, понесли серьезные убытки. Те, кто действовал не столь поспешно, увидели, как растет их доходность в России и прибыли из-за укрепления валюты.
"Вопрос в том, не возникнет ли у банков искушение повременить с ликвидационной распродажей или даже сохранить свой бизнес в России. По правде говоря, такое маловероятно. Если они будут действовать быстро, им удастся уйти с меньшими потерями", — отмечается в материале.
Сейчас российские активы в банках дорожают настолько быстро, что распродать их невозможно, говорится в статье.
Citigroup, Raiffeisen и UniCredit — три крупнейших оставшихся в России иностранных банка — продолжают настаивать, что они по-прежнему ищут пути ухода из страны. "Но им трудно найти приемлемого покупателя, а санкции и государственные интересы в России и за ее пределами тоже создают серьезные и непредсказуемые преграды", — делают вывод авторы материала.
https://1prime.ru/finance/20220806/837717740.html
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