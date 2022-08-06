МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Резкий рост прибылей в России привел иностранные банки едва ли не в отчаяние: они по-прежнему хотят уйти из страны, но из-за укрепления рубля сделать это оказалось невозможно, пишет Bloomberg. Риски Citigroup в России выросли из-за укрепления рубля во втором квартале

Компании, решившие немедленно покинуть Россию после начала спецоперации на Украине, понесли серьезные убытки. Те, кто действовал не столь поспешно, увидели, как растет их доходность в России и прибыли из-за укрепления валюты.

"Вопрос в том, не возникнет ли у банков искушение повременить с ликвидационной распродажей или даже сохранить свой бизнес в России. По правде говоря, такое маловероятно. Если они будут действовать быстро, им удастся уйти с меньшими потерями", — отмечается в материале.

Сейчас российские активы в банках дорожают настолько быстро, что распродать их невозможно, говорится в статье.

Citigroup, Raiffeisen и UniCredit — три крупнейших оставшихся в России иностранных банка — продолжают настаивать, что они по-прежнему ищут пути ухода из страны. "Но им трудно найти приемлемого покупателя, а санкции и государственные интересы в России и за ее пределами тоже создают серьезные и непредсказуемые преграды", — делают вывод авторы материала.