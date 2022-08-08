МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июль 2022 года увеличился в рублях на 1,38 триллиона — до 12,156 триллиона рублей, в долларах — сократился на 12,4 миллиарда, до 198,269 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина. Минфин отчитался о дополнительных нефтегазовых доходах бюджета в июле

"По состоянию на 1 августа 2022 года объем ФНБ составил 12 155 885,2 миллиона рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год…, что эквивалентно 198 268,9 миллиона долларов США", — говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) достиг 8,664 триллиона рублей (или 141,309 миллиарда долларов), что составляет 6,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

На 1 июля объем ФНБ составлял 10,774 триллиона рублей, в долларовом эквиваленте — 210,621 миллиарда долларов. Объем ликвидных активов фонда месяцем ранее составлял 7,427 триллиона рублей, что было эквивалентно 145,182 миллиарда долларов, или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 августа было размещено 50,009 миллиарда евро, 5,401 миллиарда фунтов стерлингов, 782,313 миллиарда японских иен, 309,720 миллиарда китайских юаней, 256,6 миллиона рублей, 554,910 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 528,9 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 307,671 миллиарда рублей и 2,292 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.

Еще 1,486 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 65,545 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей — в обыкновенные акции АО "Дом.РФ", 250 миллиардов рублей — в привилегированные акции ОАО "РЖД", в облигации АО "Авиакомпания "Сибирь" – 11,852 миллиарда рублей.

"Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 16 768,1 миллиона рублей, что эквивалентно 231,1 миллиона долларов США", — говорится в сообщении.