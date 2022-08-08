МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник днем поднимается на 5% и находится выше отметки в 24 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. В Госдуме предложили создать российскую криптобиржу

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.11 мск дорожает на 5% за сутки — до 24,11 тысячи долларов.

С начала месяца биткоин подорожал на 3,4%, при этом до того, за июль, его цена поднялась на 17%, до 23,3 тысячи долларов с 19,9 тысячи по состоянию на конец июня.

Это стало некоторым восстановлением после того, как за весну цена биткоина обвалилась более чем на четверть, до 31,8 тысячи долларов с 43,17 тысячи по состоянию на конец февраля, а затем только за июнь биткоин потерял более 37% стоимости.