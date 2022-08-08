МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ в июле приобрел облигации авиакомпании "Сибирь" на 11,852 миллиарда рублей из средств ФНБ, говорится в сообщении министерства. Объем Фонда национального благосостояния России вырос в июле

"Средства ФНБ в сумме 11 851,9 млн. рублей размещены в облигации АО "Авиакомпания "Сибирь" в количестве 11 851 945 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости — 1 000 рублей", — говорится в сообщении об итогах управления средствами ФНБ за июль.

Также в июле средства ФНБ на 52,5 миллиарда рублей были размещены в обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот". Таким образом, общий объем средств фонда в акциях "Аэрофлота" достиг 65,546 миллиарда рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале июля подписал постановление о докапитализации авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврора" за счет средств ФНБ в общем объеме 17 миллиардов рублей. По данным правительства, это решение позволит поддержать перевозчиков.

В сообщении пресс-службы уточнялось, что на приобретение облигаций авиакомпании "Сибирь" планируется направить более 13,7 миллиарда рублей, "Уральских авиалиний" — чуть менее 3 миллиардов рублей, "Авроры" — около 366 миллионов рублей соответственно".

Данное решение входит в число комплекса мер правительства по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций.