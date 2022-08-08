МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России получил право устанавливать попавшим под санкции банкам максимальный размер комиссии за переводы в иностранной валюте, говорится в опубликованном указе президента России Владимира Путина. Центробанк разработал проект по регулированию валютных кредитов

"Предоставить совету директоров Центрального банка Российской Федерации право определять максимальные значения размера платы, взимаемой российскими кредитными организациями со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте в случае введения в отношении таких кредитных организаций ограничительных мер", — сказано в указе.