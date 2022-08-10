МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Риски для сбалансированности федерального бюджета в 2023-2025 гг высоки, необходимо ориентировать расходы на приоритетные направления, сообщила пресс-служба Минфина по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Минфин отчитался о дополнительных нефтегазовых доходах бюджета в июле

Как отметил министр финансов России Антон Силуанов, планирование бюджета на предстоящие годы осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей. Он добавил, что проект федерального бюджета нужно формировать так, чтобы не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности, и при этом выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере.

Силуанов уточнил, что в текущих условиях при формировании параметров федерального бюджета обеспечивается сбалансированный подход. Такой подход предполагает временное использование средств ФНБ, мобилизацию доходных источников и оптимизацию расходных обязательств на принципах повышения их результативности для содействия скорейшей адаптации экономики и перестройке хозяйственных отношений.

Направленные в правительство России заявки министерств и ведомств об увеличении расходов бюджета на 2023-2025 гг составляют 5 триллионов рублей в год, добавили в пресс-службе Минфина.

"Рабочей группой правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период были рассмотрены предложения министерств и ведомств о дополнительной потребности в ассигнованиях федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании порядка 5 триллионов рублей ежегодно", — говорится в сообщении.