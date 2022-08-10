МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) за шесть месяцев 2022 года составил 5,4 триллиона рублей — это больше, чем за весь прошлый год, сообщил Банк России. Банкиры рассказали о мошенничестве со страхованием "Единого счета в ЦБ"

"Во втором квартале 2022 года граждане провели через СБП операций в общей сложности на 3 миллиарда рублей, что в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом за первое полугодие 2022 года в СБП совершено более 1 миллиарда операций на 5,4 триллиона рублей, что превышает аналогичные показатели за весь 2021 год", — сказано в материалах регулятора.

Сейчас к системе подключено 211 банков. В среднем во втором квартале один пользователь совершил порядка 13 операций в СБП, при этом в первом квартале этот показатель был равен 10. Также отмечается, что объем операций в СБП с начала запуска превысил 11 триллионов рублей. А всего с начала запуска СБП 63 миллиона граждан совершили 2,1 миллиарда операций.

Кроме того, во втором квартале более 15 миллионов граждан оплатили через СБП 68 миллионов покупок на 129 миллиардов рублей. За отчетный период количество и сумма совершенных в СБП покупок товаров и услуг увеличились по сравнению с предыдущим кварталом в четыре и два раза соответственно. В среднем один покупатель оплачивал через СБП более четырех покупок, что в два раза больше, чем в предыдущие периоды. Ведущие банки России повысили стоимость уведомлений об операциях

Также продолжает увеличиваться спрос на сервис переводов юридических лиц гражданам (например, страховые выплаты, от брокеров и прочие). Количество и сумма таких выплат в СБП выросли в три раза по сравнению с аналогичными показателями первого квартала.

Система быстрых платежей — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно, без праздников и выходных. Комиссии за такие переводы низки или вовсе отсутствуют.