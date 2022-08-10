МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Центробанку России предложили замораживать переводы на сумму свыше десяти тысяч рублей на промежуточных счетах до тех пор, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию, пишут "Известия". CNN: "улыбка доллара" не сулит ничего хорошего

Эта инициатива рассматривалась во время последнего заседания Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при регуляторе.

По мнению авторов инициативы, данная мера станет еще одним способом борьбы с мошенниками. Таким образом, для "разморозки" отправленного перевода или при получении кредита нужно будет ввести дополнительную идентификацию пользователя или пин-код.

Помимо этого, специалисты предложили дать гражданам возможность сообщать в полицию о мошенничестве через колл-центры банков, которые вместе с заявлением могли бы автоматически передавать данные о спорной операции. Это даст возможность не терять большое количество времени на оформление и передачу правоохранительным органам необходимых для следствия дел.

Глава ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева отметила, что эта идея все же нуждается в доработке. Однако, по ее словам, инструменты, которые работают по аналогичным принципам в сервисах объявлений и на маркетплейсах, показали свою эффективность.