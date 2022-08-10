МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Профицит бюджета РФ в январе-июле 2022 года снизился до 482 миллиардов рублей против предварительной оценки Минфина в 1,373 триллиона рублей за январь-июнь текущего года, сообщается на сайте министерства. Минфин сообщил о высоких рисках для баланса федерального бюджета

Объем поступивших доходов за январь-июль достиг 15,777 триллиона рублей, или 63,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 7,146 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 8,631 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены на 15,295 триллиона рублей, что составляет 64,6% к утвержденному общему объему расходов на текущий год, или 55,9% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за семь месяцев 11,025 триллиона рублей, или 65,7% к прогнозным показателям доходов на 2022 год, Федеральная таможенная служба — 3,873 триллиона рублей, или 62,2% к прогнозным показателям на год. Другие федеральные органы перечислили в казну за этот период 879,404 миллиарда рублей, или 43,7% к прогнозным показателям бюджета на 2022 год.

В законе о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов профицит на конец текущего года планировался на уровне 1,328 триллиона рублей. Правительство в текущем году не вносило поправок в действующий бюджет поскольку получило право перераспределять средства казны в оперативном порядке без предварительных корректировок законодательства. Предполагается, что все изменения в бюджет текущего года будут внесены перед принятием осенью проекта бюджета на следующую трехлетку.