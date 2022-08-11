МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Минфин России проводит исследование среди российских компаний на предмет необходимости применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), сообщает пресс-служба министерства. Минфин сообщил о высоких рисках для баланса федерального бюджета

"В последнее время в министерство финансов РФ поступают предложения по пересмотру подходов к применению международных стандартов финансовой отчетности в Российской Федерации… Для оценки поступающих предложений ведомством проводится опрос в формате сбора мнений заинтересованных лиц, по результатам которого будет выработана позиция министерства по этим вопросам", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, обсуждаются вопросы применения МСФО в качестве стандартов составления консолидированной финансовой отчетности и основы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета. Также ставится вопрос о необходимости составления консолидированной финансовой отчетности российскими организациями.

Ранее гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет на полях ПМЭФ высказывала мнение, что отказ крупных компаний и банков в России от МСФО отбросит управленческие практики страны к уровню 1991 года. Она поясняла, что МСФО — та форма, которая делает компанию максимально прозрачной с точки зрения финансов, благодаря которой можно увидеть все внутренние взаимосвязи, их воздействие на финансовые показатели. Кроме того, эта форма отчетности понятна всему миру, в том числе и азиатским рынкам.

При этом Розенцвет добавила, что есть необходимость снизить административную нагрузку на бизнес. По ее словам, для небольших компаний, у которых нет дочерних и зависимых обществ, в МСФО, возможно, и нет необходимости, но для больших игроков — это хороший действенный инструмент.