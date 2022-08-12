МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы снизить годовую инфляцию к 4% в 2024 году и удерживать ее на этом уровне в дальнейшем, при этом достижение целевого уровня займет более 1,5 лет и завершится в 2024 году, говорится в докладе ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы. Центробанк назвал ожидаемый уровень ключевой ставки в 2025 году

"Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы снизить годовую инфляцию к 4% в 2024 году и удерживать ее на этом уровне в дальнейшем. Плавная траектория возвращения годовой инфляции к цели — выбор Банка России с учетом масштаба и природы факторов, воздействующих на экономику и цены", — говорится в докладе. При этом регулятор признает, что часть этих факторов находится вне сферы влияния денежно-кредитной политики.

ЦБ подчеркивает, что цель денежно-кредитной политики — поддержание инфляции вблизи 4% постоянно. "Эта цель объявлена и известна гражданам, бизнесу и участникам финансового рынка, чтобы они могли учитывать ее при принятии экономических решений и планировании будущего", — говорится в докладе.

"Формулировка "вблизи 4%" означает, что допустимы небольшие естественные колебания инфляции вокруг 4%. В период структурной трансформации экономики масштаб таких колебаний увеличивается, поскольку происходит значительная подстройка цен к резко изменившимся условиям", — уточняет ЦБ.

Кроме того, регулятор подтвердил сигнал об оценке целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки во второй половине 2022 года.