МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что средняя ключевая ставка в 2025 году составит 5-6%, следует из документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы". Банк России назвал главный ориентир для снижения ключевой ставки

Средняя ключевая ставка в 2023 году, по прогнозу ЦБ, составит 6,5-8,5%, в 2024 году — 6-7%.

Регулятор продолжает оценивать долгосрочную нейтральную ключевую ставку в 1-2% в реальном выражении и в 5-6% в номинальном, отмечается в документе.