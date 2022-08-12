Центробанк назвал ожидаемый уровень ключевой ставки в 2025 году
Банк России ожидает, что средняя ключевая ставка в 2025 году составит пять-шесть процентов
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ.Банк России ожидает, что средняя ключевая ставка в 2025 году составит 5-6%, следует из документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы".
Средняя ключевая ставка в 2023 году, по прогнозу ЦБ, составит 6,5-8,5%, в 2024 году — 6-7%.
Регулятор продолжает оценивать долгосрочную нейтральную ключевую ставку в 1-2% в реальном выражении и в 5-6% в номинальном, отмечается в документе.
https://1prime.ru/finance/20220812/837775235.html
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