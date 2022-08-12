МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году — на уровне 243 миллиарда долларов, к 2025 году он снизится до 15 миллиардов долларов, говорится в проекте доклада регулятора об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы. Центробанк дал прогноз по ВВП России в 2025 году

В документе представлены параметры прогноза Банка России в рамках базового сценария, который предполагает, что профицит счет текущих операций в 2022 году составит 243 миллиарда долларов (против 122 миллиардов долларов в 2021 году и 35 миллиардов долларов в 2020 году).

В последующие три года значение показателя по прогнозу ЦБ РФ снижается до 125 миллиардов долларов в 2023 году, до 50 миллиардов долларов в 2024 году и 15 миллиардов долларов 2025 году.