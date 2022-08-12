Центробанк ждет рекордного профицита счета текущих операций в этом году
Банк России ждет в 2022 году рекордного профицита счета текущих операций в 243 миллиарда долларов
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ.Банк России ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году — на уровне 243 миллиарда долларов, к 2025 году он снизится до 15 миллиардов долларов, говорится в проекте доклада регулятора об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.
В документе представлены параметры прогноза Банка России в рамках базового сценария, который предполагает, что профицит счет текущих операций в 2022 году составит 243 миллиарда долларов (против 122 миллиардов долларов в 2021 году и 35 миллиардов долларов в 2020 году).
В последующие три года значение показателя по прогнозу ЦБ РФ снижается до 125 миллиардов долларов в 2023 году, до 50 миллиардов долларов в 2024 году и 15 миллиардов долларов 2025 году.
https://1prime.ru/finance/20220812/837775537.html
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