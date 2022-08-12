МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России в 2024 году начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все банки, говорится в его проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024-2025 годов. Банк России допустил фрагментацию в мировой экономике

"В 2024 году Банк России начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все кредитные организации, увеличит количество доступных вариантов платежей и операций с использованием смарт-контрактов", — сказано в документе.

Также по мере готовности Федерального казначейства станут доступными платежи с использованием цифровых рублей как в пользу государства, так и от государства в пользу физических лиц и предприятий, предполагает регулятор.

При этом отмечается, что уже в следующем году Банк России планирует приступить к экспериментам с расчетами "на реальных деньгах" между физическими лицами (С2С), а также физическими лицами и предприятиями (С2В, В2С). Центробанк дал прогноз по ВВП России в 2025 году

Кроме того, в 2023 году ограниченному кругу участников будет предоставлена возможность заключения и исполнения на платформе цифрового рубля смарт-контрактов, то есть сделок, автоматически исполняемых при наступлении заранее определенных сторонами условий, указывает ЦБ.

Добавляется, что в 2025 году Центральный банк планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля и подключить к таким расчётам небанковских финансовых посредников и биржевую инфраструктуру.