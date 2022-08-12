МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России не видит оснований для изменения расчётной долгосрочной нейтральной ключевой ставки, которую сейчас оценивает в 5-6%, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Центробанк назвал ожидаемый уровень ключевой ставки в 2025 году

"На текущий момент у нас нет никаких весомых оснований, чтобы изменить наше мнение по поводу долгосрочной нейтральной ставки… дальнейшие уточнения будут происходить по мере накопления информации, но опять же мы это делаем с таким шагом, примерно раз в год", — сказал он.

Банк России продолжает оценивать долгосрочную нейтральную ключевую ставку в 1-2% в реальном выражении и в 5-6% в номинальном, сообщал ранее регулятор в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024-2025 годов.