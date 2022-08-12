МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России не предусматривает, что до конца года и далее будут проводиться внеплановые заседания совета директоров, посвящённые величине ключевой ставки, в случае развития ситуации в экономике в рамках базового прогнозного сценария, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Центробанк назвал ожидаемый уровень ключевой ставки в 2025 году

"Говоря об остатке этого года и дальше, если ситуация будет развиваться в рамках базового прогноза, честно говоря, это развитие заметно более эволюционное, чем то, которое было в течение марта-июня этого года, и в этом смысле я, честно говоря, не ожидаю, что нам понадобятся какие-то внеочередные заседания. Но эта опция всегда остается, если что-то пойдет за рамками базового прогноза", — сказал Заботкин.

"Внеочередные заседания — они на то и внеочередные, что мы о них заранее не предупреждаем, ну, в силу того, что мы их не планируем заранее. Действительно их в этом году пришлось задействовать чаще, чем когда-либо на моей памяти, честно говоря", — добавил он.

Заботкин отметил, что это было связано с тем, что ситуация в экономике менялась быстро, также и прогноз менялся быстро. "Здесь вот я просто хочу подчеркнуть, что если поступающие данные, там, резкое изменение ситуации диктует необходимость принять решение по ключевой ставке здесь и сейчас, такое решение совет директоров уполномочен принять и будет готов это сделать", — заключил он.