МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России допустил паузу в снижении ключевой ставки или даже ее увеличение в 2023 году при рисках для достижения цели по инфляции, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Банк России считает инфляцию по итогам 2022 года равновероятной

ЦБ РФ прогнозирует инфляцию по итогам 2022 года в 12-15%, в 2023 году — 5-7% и возвращение к цели на уровне 4% в 2024 году.

"Диапазон прогноза среднего уровня ключевой ставки, на следующий год 6,5-8,5% в базовом сценарии… Верхняя часть этого диапазона предполагает как минимум паузу, а возможно что и даже некоторое обратное движение по ставке… в том случае, если совокупность факторов… создаст риски того, что инфляция будет замедляться недостаточно существенно для того, чтобы попасть в 4% в 2024 году", — сказал Заботкин.

Регулятор при этом будет оперативно и взвешенно реагировать на данные. "Пока надо признать, что краткосрочно дезинфляционная динамика, она преобладает, и следующими важными точками для сентябрьского заседания, для октябрьского будет дальнейшая динамика инфляционных ожиданий, конечно же", — добавил Заботкин.