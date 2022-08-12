МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Интерес россиян к сбережениям в валюте в июне оставался низким: доля валютных депозитов за месяц снизилась на 2,5 процентного пункта — до исторического минимума в 11,5%, сказано в информационно-аналитическом комментарии ЦБ. Банк России не исключил рост ключевой ставки в 2023 году

"Интерес населения к сбережениям в валюте оставался низким: околонулевые ставки и стремление банков ограничить свои валютные операции путем введения комиссий за обслуживание валютных счетов делали депозиты в валюте в значительной степени непривлекательными для вкладчиков", — прокомментировал ЦБ итоги депозитных операций населения в июне.

Вышеуказанные факторы в совокупности с укреплением рубля привели к тому, что валютизация розничного депозитного портфеля снизилась в июне до 11,5% с 14% месяцем ранее и, таким образом, обновила исторический минимум конца 2007 года, добавил регулятор.