МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Народный банк Китая в понедельник неожиданно снизил ключевые процентные ставки, что произошло во второй раз в этом году, а также изъял некоторый объем ликвидности из банковской системы, сообщило агентство Рейтер. Китай опубликовал макроэкономическую статистику за январь-июль

Власти стремятся оживить спрос на кредиты и поддержать экономику, страдающую от последствий антиковидных ограничений.

Народный банк Китая заявил о том, что снижает процентную ставку в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) по кредитам на один год объемом в 400 млрд юаней (59,33 млрд долларов) для некоторых финансовых институтов на 10 базисных пунктов, до 2,75% с 2,85%.

В рамках прошедшего на прошлой неделе опроса 32 наблюдателей все респонденты прогнозировали, что ставка MLF останется на прежнем уровне.

В понедельник подошел срок погашения кредитов MLF на сумму 600 млрд юаней, поэтому речь идет о чистом изъятии из банковской системы ликвидности на сумму 200 млрд юаней.

Центральный банк также произвел вливание ликвидности на 2 млрд юаней посредством семидневных обратных репо, снизив при этом стоимость заимствований на 10 базисных пунктов, до 2,0% с 2,1%.

В январе Народный банк Китая снизил обе ставки на 10 базисных пунктов.