МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российские банки без учета Сбербанка впервые за три года нарастили офисную сеть — на 19 отделений, что объясняется экспансией Промсвязьбанка в ДНР, ЛНР и Запорожскую область, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных ЦБ РФ. Число выданных в России потребкредитов выросло на 12,6% в июле

"Офисная сеть всех кредитных организаций России без учета Сбербанка за июнь увеличилась на 19 допофисов. Это — первое увеличение за три года. Ранее рост был зафиксирован в июле 2019 года", — говорит аналитик.

Осадчий пояснил, что рост числа офисов вызван, в первую очередь, открытием отделений на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсоне и Мелитополе. Согласно данным банка, на этих территориях у него сегодня более 50 точек обслуживания.

Согласно статистике регулятора, в прошлом месяце офисная сеть всех кредитных организаций сократилась на 31 отделение за счет закрытия Сбербанком 50 допофисов. Всего за семь месяцев текущего года кредитная организация закрыла 289 допофисов. При этом несмотря на продолжающийся тренд на закрытие офисов на 1 августа Сбербанку принадлежали 12 989 отделений — 51,7% всей офисной сети банков.

Аналитик называет основными причинами сокращения банковской инфраструктуры на территории России необходимость снижения издержек банковской деятельности и процесс цифровизации банкинга.