С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — ПРАЙМ. Решение литовского "Шяуляй банка" о прекращении операций с Россией в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в Калининградскую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Там также отметили, что счета на обслуживание транзита и раньше выставлялись в валюте. Банк, обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рублях

"То, что "Шяуляй банк" перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите, потому что и до этого счета на его обслуживание выставлялись в валюте", — заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, прекратид операции с Россией в рублях с 15 августа, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее в конце июля банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.

Вильнюс запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, подпавшие под санкции Евросоюза с 18 июня. В их число входят: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.