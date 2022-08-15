СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — ПРАЙМ. В Херсоне запустят в оборот 5 тысяч тестовых банковских карт российских банков, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области. Власти Херсонской области намерены возродить ее туристическую славу

В администрации подчеркнули, что регион с рабочим визитом посетил замминистра по экономическому развитию РФ Сергей Назаров и провел совещание по социально-экономическим вопросам.

"Продолжается развитие банковской системы – российские банки открывают новые офисы и устанавливают терминалы. В Херсоне запускаются в оборот пять тысяч тестовых банковских карт", — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что в бюджетной сфере принято решение сделать акцент на формировании системы безналичных расчетов.

"Предприятия и организации должны как можно скорее открыть счета в российских банках, чтобы обеспечить зарплаты бюджетникам, базовые социальные и пенсионные выплаты", — подчеркнули в администрации.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.