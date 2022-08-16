МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российские банки на фоне западных санкций потеряли возможность зарабатывать на долларах и евро, поэтому могут перестать устанавливать ставки по вкладам в этих валютах, заявил в интервью РИА Новости гендиректор АКРА Михаил Сухов. В АКРА допустили рост госдолга России до 25% ВВП

После начала российской спецоперации на Украине западные страны начали вводить санкции против РФ, в частности, против крупнейших российских банков. Иностранные активы кредитных организаций и их валютные счета в корреспондентских банках были заблокированы, а некоторые из них и вовсе были отключены от международной системы SWIFT. При этом из-за того, что США и ЕС запретили ввозить доллары и евро в Россию, ЦБ ограничил снятие наличных с валютных вкладов 10 тысячами долларов.

В начале августа Банк России сообщил, что будет содействовать ускорению девалютизации в стране и вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в "токсичных" валютах. Регулятор обещает в том числе подумать над повышением нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в таких валютах. Сейчас крупнейшие кредитные организации вводят комиссии за хранение гражданами и компаниями валюты на текущих счетах. В июле им разрешили вводить отрицательные ставки по валютным вкладам для компаний, для розничных вкладов это запрещено.

"Банки перестанут устанавливать ставки по ним, потому что у них не будет возможности заработать на этих валютах", — прокомментировал Сухов вопрос о том, что будет с валютными вкладами в долларах и евро в России.

Глава АКРА отметил, что в результате эти деньги можно будет либо держать на счете в ожидании изменения валютного курса, либо использовать для расчетных операций, например, снижать валютные риски для оплаты отпуска за рубежом в валютах, привязанных к доллару или евро.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.