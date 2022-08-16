МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Увеличение средних сроков ипотечного кредитования в России свыше 24-25 лет может потребовать ограничений или дестимулирования мерами ЦБ, особенно на фоне структурной перестройки экономики, когда заемщики могут столкнуться со временным снижением доходов, поделился мнением в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов. АКРА: ставки по вкладам в долларах и евро могут перестанут устанавливать

Согласно статистике Банка России, портфель ипотеки банков в июне увеличился до рекордных 12,5 триллиона рублей. При этом средний срок жилищных кредитов в первый летний месяц составлял 269,9 месяца, или 22 года и 5,9 месяца, а еще год назад показатель находился на уровне 243,9 месяца, или 20 лет и 3,9 месяца. Сегодня максимальный срок ипотеки в большинстве банков ограничен 30 годами.

"Еще пару лет назад средний срок по ипотеке был менее 18 лет, сейчас он превышает 22 года. Соответственно, платежи по ипотеке не изменились столь сильно, как процентные ставки. Поэтому частично снижение доступности из-за роста цен на жилье компенсируется удлинением срока ипотеки. При росте реальных доходов заемщиков по ипотеке такая ситуация не драматична с точки зрения доступности, но при падении доходов доступность может пострадать", — ответил Сухов на вопрос о доступности жилья в России.

Он добавил, что сейчас увеличение среднего срока кредита является выходом, потому что человек по мере взросления начинает больше зарабатывать, и кредитное качество не падает. Однако на каком-то этапе Центральный банк должен будет "посмотреть на ситуацию", поскольку при дальнейшем росте сроков кредитования риски для банков становятся слишком высокими. Особенно остро это может проявиться в период изменения структуры экономики, когда заемщики могут столкнуться со сменой работы или неполной занятостью, что приведет к снижению доходов.

"Нужно очень внимательно смотреть, в каких возрастных категориях берутся ипотечные кредиты. Срок кредитования до 24-25 лет еще как-то приемлем с позиций рисков, но дальнейший рост сроков ипотечных кредитов, скорее всего, потребует ограничений или дестимулирования мерами ЦБ", — считает глава АКРА.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.