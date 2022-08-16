МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Темпы выпуска банковских карт в странах ближнего зарубежья ускорились по итогам второго квартала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные центральных банков соседних государств. Новые банки запланировали выпуск карт UnionPay к середине осени

Так, в Киргизии, Узбекистане и Белоруссии годовой прирост оказался максимальным как минимум с 2018 года. Двузначные темпы роста фиксируются в Армении и Таджикистане.

Выдачи ускоряются на фоне ухода международных платежных систем Visa и Mastercard из России — их карты, выпущенные отечественными банками, перестали работать за рубежом.

Как отмечают эксперты, это приводит к расцвету "карточного туризма" россиян, поскольку не всем достаточно отечественной системы "Мир" и китайской UnionPay, чьи карты дорого обходятся и принимаются далеко не везде.