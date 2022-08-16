МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Волатильность и непонятные перспективы использования пока ограничивают спрос россиян на экзотические валюты, поэтому "ревалютизации" сбережений в них не произойдет и доля валютных вкладов будет стабильно ниже 10% уже в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор АКРА Михаил Сухов. Центробанк: доля валютных депозитов россиян упала до исторического минимума

Ранее во вторник в интервью РИА Новости он поделился мнением, что российские банки перестанут устанавливать ставки по валютным вкладам в долларах и евро из-за невозможности заработать на этих валютах. При этом сейчас законодательство запрещает банкам устанавливать отрицательные ставки по вкладам.

"Некоторые банки уже начали предлагать ставки по "новым" валютам, но они обладают волатильностью или трудностями в использовании. Основное правило сбережений – не допускать валютных потерь и хранить деньги в валюте, в которой собираешься расходовать", — говорит Сухов.

Так, например, дирхам ОАЭ является твердой валютой, однако возможности ее использования банками пока не понятны. Турецкая лира могла бы быть привлекательной для россиян с целью накопления средств для отдыха, если бы так часто не обесценивалась. Лишь каждый двадцатый россиянин покупал валюту с начала года

В то же время китайский юань волатилен: он может колебаться в пределах 2% от курса к доллару, устанавливаемого каждый день Народным банком Китая. Если граждане захотят брать на себя такой валютный риск, то спрос может быть, хотя ставка по такому вкладу может и не перекрыть волатильность китайской валюты, считает Сухов.

"Поэтому "ревалютизации" вкладов в "новых" валютах я не ожидаю, считаю, что доля рублевых вкладов и счетов будет превышать 90% достаточно устойчиво уже в следующем году", — заключил глава АКРА.

Согласно данным ЦБ, интерес россиян к сбережениям в валюте в июне оставался низким: доля валютных депозитов за месяц снизилась на 2,5 процентного пункта — до исторического минимума в 11,5%.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.