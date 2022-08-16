МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Банк России может снизить ключевую ставку до 7% к концу текущего года, поделился ожиданиями в интервью РИА Новости гендиректор АКРА Михаил Сухов. АКРА: ставки по вкладам в долларах и евро могут перестанут устанавливать

"Ключевая ставка к концу года может составит около 7%", — прокомментировал он.

ЦБ в конце февраля на фоне введения против России санкций и резко возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20%, что стабилизировало ситуацию со вкладами в банках и не дало раскрутиться инфляционной спирали.

Так, опрошенные ЦБ аналитики в марте ждали, что темпы роста цен к концу года составят 20%, а в июле они уже прогнозировали 15%. При этом, по данным Росстата, пик годовой инфляции пришелся на апрель, когда она составила 17,83%, а уже по итогам июля показатель замедлился до 15,1%. В то же время в месячном выражении в стране наблюдается дефляция — в прошлом месяце она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне.

Такая ситуация с инфляцией позволила ЦБ быстро снижать ключевую ставку для поддержания экономики. Уже в июне ставка вернулась на досанкционный уровень в 9,5% годовых, а в июле была снижена до 8%. При этом регулятор обещает, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года.

Противоположная картина складывается в других экономиках: на фоне роста инфляции финансовые регуляторы почти всех крупных стран поднимают ставки. Исключениями стали Китай, который с начала года дважды принял решение о снижении ставок, и Узбекистан, который в марте повысил ставку на 3 процентных пункта и затем дважды понизил ее в совокупности на 2 процентных пункта. При этом ряд регуляторов, например, в Японии, Индонезии, Вьетнаме, Болгарии, Марокко и Турции, в текущем году ставку не меняли. Эксперт спрогнозировал падение доли валютных вкладов россиян

Остальные центральные банки повышали ставки в совокупности 225 раз с начала текущего года. Так, например, только за последний месяц поступили Федеральная резервная система США (инфляция в стране в июле была 8,5%) Европейский центральный банк (инфляция в еврозоне 8,9%) и Банк Англии (инфляция в 9,4%).

При этом, отмечает Сухов, инфляцию в США и Европе одними ставками не победишь, поскольку она связана с ценами на энергоносители. Если же запускать механизм процентных ставок, то нужно полностью останавливать целые отрасли и повышать безработицу.

"В целом рост ставок продолжится. Выход из отрицательных ставок давно напрашивался и был лишь вопросом времени и обстоятельств, геополитика просто ускорила этот процесс. Каких-то сильных скачков ставок или попыток догнать инфляцию ставкой я не жду", — заключил глава АКРА.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.