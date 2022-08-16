МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Apple может удалить приложение "СБОЛ" для iOS из своего магазина уже через несколько дней, кроме того его существование открывает новые возможности для мошенников, рассказал РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков. Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с покупками в интернете

Ранее во вторник в App Store компанией "Открытые ИТ-решения" был выпущен агрегатор для банковских операций "СБОЛ", который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к сервису уже присоединился Сбербанк. В банке отметили, что рекомендуют использовать новое приложение клиентам с устройствами Apple, на которых еще не установлено приложение "Сбербанк Онлайн".

При этом, как убедился корреспондент РИА Новости, поиск по слову "СБОЛ" в App Store не выдает результатов — приложение можно найти только по запросу "Open IT-Solutions".

"Есть вероятность, что это приложение будет удалено, посмотрим, под каким предлогом. В зависимости от того, насколько Apple посчитает приложение нарушающим их требования. Слабо верится в то, что приложение "СБОЛ" продержится долго. Время существования приложения может составить до нескольких дней", — сказал Зыков.

По его словам, сейчас банки, попавшие под санкции, пытаются дать своим клиентам возможность скачивать их приложения, используя разные возможности, например маскируют их под какое-то иное название и владельца.

Но такие шаги банков имеют и негативную сторону, открывая новые возможности для мошенников, отметил эксперт. "Этим могут воспользоваться скамеры — мошенники, которые будут делать внешне похожие приложения, убеждать граждан, что это официальное приложение, и воровать деньги с их счетов", — добавил Зыков.

Весной этого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.