МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Быстрота оформления электронной ипотеки может уменьшить издержки банков, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24". Эксперт: средняя ставка по ипотеке к концу года может составить 6-7%

"Понятно, что быстрота оформления снижает издержки банков, моя оценка — 0,3-0,5 процентного пункта это, конечно, может сэкономить", — сказал он.

По словам Моисеева, сейчас в России 83% всех ипотечных кредитов оформляется в течение 24 часов, при этом среднее время оформления составляет 11 часов. "То есть мы видим, что электронное взаимодействие между Росреестром и банками приводит к тому, что моментально происходит оформление", — пояснил он.

Тем не менее, в конце прошлого года, согласно исследованию банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах", около трети россиян считали, что ипотека должна выдаваться исключительно в отделениях банков. При этом главным недостатком большинство жителей РФ считали небезопасность кредитов онлайн.

Добавлялось, что лишь у 5% россиян есть опыт оформления цифровой ипотеки, при этом 33% были готовы попробовать взять ее онлайн. Остальные 61% опрошенных не хотели брать ипотеку онлайн ни при каких условиях.