В Чили будут взимать алименты должников с их банковских и пенсионных счетов
Депутаты Чили одобрили взимание алиментов должников с их банковских и пенсионных счетов
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Депутаты Чили одобрили законопроект, который позволяет взимать алименты должников с их банковских и пенсионных счетов, сообщил парламент.
"Палата депутатов единогласно одобрила законопроект об ответственности родителей за выплату алиментов… Предложение предполагает серию изменений для взимания алиментов с должников", — говорится в сообщении.
Суд по семейным делам в случае невыплаты алиментов будет вправе провести расследование и выяснить, сколько средств находится на банковских и финансовых счетах должника, а также будет вправе выдать распоряжение о списании необходимой суммы в пользу детей.
Если таких счетов нет или денег на них недостаточно, то в таком случае средства будут списаны с пенсионного счета должника.
С принятием этого закона, отмечают депутаты, будет положен конец дискриминации детей и подростков в правовом поле.
https://1prime.ru/finance/20220818/837817358.html
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