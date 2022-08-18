МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Депутаты Чили одобрили законопроект, который позволяет взимать алименты должников с их банковских и пенсионных счетов, сообщил парламент. Россиянам рассказали, с каких доходов не удерживаются алименты

"Палата депутатов единогласно одобрила законопроект об ответственности родителей за выплату алиментов… Предложение предполагает серию изменений для взимания алиментов с должников", — говорится в сообщении.

Суд по семейным делам в случае невыплаты алиментов будет вправе провести расследование и выяснить, сколько средств находится на банковских и финансовых счетах должника, а также будет вправе выдать распоряжение о списании необходимой суммы в пользу детей.

Если таких счетов нет или денег на них недостаточно, то в таком случае средства будут списаны с пенсионного счета должника.

С принятием этого закона, отмечают депутаты, будет положен конец дискриминации детей и подростков в правовом поле.