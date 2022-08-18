МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российские банки в июле нарастили объемы выдачи ипотеки на 25% по сравнению с месяцем ранее — до 295 миллиардов рублей, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Эксперты предсказали снижение ставки по ипотечным программам банков

"В июле 2022 года количество новых ипотечных кредитов выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 27%, а объемы увеличились на 25%. В июле нынешнего года было выдано 78,15 тысячи ипотечных кредитов на 295 миллиардов рублей", — сказано в исследовании.

Отмечается, что в пятерку лидеров по объемам выданной в июле ипотеки вошли Москва, где было выдано за месяц 7,01 тысячи кредитов на 52,89 миллиарда рублей, Московская область с 4,98 тысячи кредитов на 29,5 миллиарда рублей, Санкт-Петербург — 3,46 тысячи кредитов на 20,23 миллиарда рублей, Краснодарский край — 2,68 тысячи кредитов на 11,09 миллиарда рублей, Свердловская область — 2,95 тысячи кредитов на 8,61 миллиарда рублей.

Самые высокие темпы роста объемов ипотечного кредитования по итогам прошлого месяца были зафиксированы в Якутии, где общая сумма выдач за месяц увеличилась на 66% при росте количества новых кредитов на 61%. Самые низкие темпы роста — в Алтайском крае, там объемы выдачи новой ипотеки выросли лишь на 10% к июню при росте количества новых кредитов на 18%. В Минфине оценили преимущества быстрого оформления цифровой ипотеки

Средний размер новой ипотеки в России сохранился в июле на уровне 3,8 миллиона рублей. Самые крупные размеры ипотечных кредитов отмечены в Москве — 7,54 миллиона рублей, Московской области — 5,93 миллиона рублей, Петербурге — 5,85 миллиона рублей, Ленинградской области — 4,88 миллиона рублей и Якутии — 4,39 миллиона рублей. Самый скромный средний чек был зафиксирован у жителей Челябинской области — 2,37 миллиона рублей.

Самый высокий прирост среднего чека за июль произошел в Оренбургской области — на 9%. В Саратовской области он, наоборот, снизился на 9% по сравнению с предыдущим месяцем. Также снижение среднего чека отмечено еще в 14 регионах.

Всего с начала текущего года банки выдали 592,21 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 2,07 триллиона рублей. Общее количество новых ипотечных кредитов снизилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования — на 31%.