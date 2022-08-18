МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Желающим хранить сбережения в "токсичной" валюте стоит подумать над открытием счета за рубежом для этого, однако для хранения своих сбережений в России лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы, говорится в сообщении экспертов "Финансовой культуры" (просветительский ресурс, созданный Центральным банком). Россиянам рассказали об опасной для инвестиций недвижимости

"После введения санкций средства в долларах внутри России больше не являются таким надежным способом сбережений, которым многие их считали. Санкции могут ужесточаться, и ни банки, ни ЦБ не смогут на это повлиять. Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы", — советуют эксперты в своем Telegram-канале.

Однако если по каким-то причинам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции против России, то аналитики советуют изучить возможность открытия счета за рубежом.

При этом если есть желание хранить деньги в долларах в российском банке, то стоит учитывать возможность введения комиссии банком за обслуживание счета, поскольку из-за санкций банки не могут разместить эти деньги, что приносит им убытки. Эксперт спрогнозировал падение доли валютных вкладов россиян

"Что можно сделать, если вы хотите продолжать хранить деньги в конкретном банке: или открыть счет в валюте страны, которая не ввела санкции против России, или в рублях. Взвесьте, что будет для вас выгоднее — сохранить средства в долларах, но платить комиссии, рассчитывая на более выгодный курс в будущем, или поменять на рубли при текущем курсе, но избежать комиссий", — советуют эксперты.

Также сейчас россияне при желании сделать валютный перевод могут столкнуться с высокими комиссиями. Аналитики предупреждают, что перевод из одного российского банка валюты в другой, в котором пока еще нет комиссии за обслуживание валютного счета, системно проблему не решит. Все банки так или иначе находятся под влиянием санкций и не могут обеспечивать прежние условия обслуживания для своих клиентов.

"К сожалению, скорее всего, постепенно условия ужесточаться и будут примерно похожими у всех банков. Выход — открыть валютный счет и делать переводы между своими российскими счетами в валютах стран, которые не ввели санкции. Или в рублях", — заключили они.