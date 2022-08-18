МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Американский доллар уже нельзя назвать надежным активом для личных сбережений россиян из-за введения против России беспрецедентных по жесткости санкций, сообщает Банк России в своем образовательном телеграм-канале "Финансовая культура". СМИ: Европа готова заплатить в семь раз больше Штатов, чтобы пережить зиму

"После введения санкций средства в долларах внутри России больше не являются таким надежным способом сбережений, которым многие их считали. Санкции могут ужесточаться, и ни банки, ни ЦБ не смогут на это повлиять", — говорится в сообщении.

Эксперты регулятора уточняют, что если гражданину по каким-либо причинам важно иметь возможность держать часть денег именно в валютах недружественных государств, которые наложили на Россию санкции, то в первую очередь необходимо изучить возможность открытия счета за рубежом.

Если говорить о инвестициях на российском рынке, то, по мнению экспертов ЦБ, стоит придерживаться финансовых инструментов, которые не могут попасть под рестрикции недружественных стран и быть заморожены.

После начала спецоперации на Украине США, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. После этого некоторые страны заявили о намерении заморозить активы РФ, в том числе золотовалютные резервы. Также участились призывы отказаться от покупки российских энергоносителей. Часть российских банков отключили от SWIFT, а российские карты международных платежных систем перестали работать за пределами РФ.