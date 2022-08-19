МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Банковские карты с привязкой к криптокошелькам будут получать все большее распространение, но в России, скорее всего, окажутся нишевым продуктом и не позволят полностью преодолеть трудности оплаты зарубежных покупок в условиях ухода из страны международных платёжных систем Visa и Mastercard, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Названы пять способов заработать на своей банковской карте

После того как Visa и Mastercard приостановили работу в России, стало невозможно оплатить услуги зарубежных сервисов и товары в иностранных интернет-магазинах. Однако, как сообщила ранее в пятницу газета "Известия", альтернативным решением здесь могут стать банковские карты, привязанные к криптокошелькам. Такой продукт запатентовала компания Tangem, в которой отмечают, что привязка криптокошельков технически возможна к картам любой платежной системы, в том числе "Мир" в РФ.

Банковская карта — это, по сути дела, "ключик" к счёту, который позволяет клиенту или магазину переводить оттуда деньги, поясняет эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. Около десяти лет назад люди поняли, что кроме денег на карточном счету может быть любой актив — например, акции. А с появлением криптовалют эту схему распространили и на них, поясняет он возможность такой привязки. Спрос на карты банков СНГ резко возрос после ухода Visa и Mastercard

Но, по мнению заместителя директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергея Тростьянского, в данном случае речь идет не столько о банковской карте, сколько об аппаратном криптокошельке. А его использование в России сейчас довольно ограничено. "Сейчас расплатиться в обычном магазине с помощью них скорее всего не получится. А оплатить онлайн-сервис — только если он поддерживает оплату в криптовалюте", — считает эксперт.

К тому же не факт, что оплата картой, которую не обслуживают международные системы, будет действительна для какого-нибудь зарубежного магазина в принципе. "Универсальным в нынешней истории для россиян это решение не является — если карта выпущена российским банком, то ее не примут за границей и наоборот. Так что такой инструмент получается полезным, но достаточно нишевым", — заключает Достов.