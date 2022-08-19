МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. На финансовом рынке Московского региона большинство нелегалов — это "черные кредиторы", сообщила пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

"За I полугодие 2022 года в Москве и Московской области было выявлено 112 организаций с признаками ведения нелегальной деятельности на финансовом рынке. Из них 78 в Москве и 34 — в Подмосковье. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выявленных нелегалов выросло почти в полтора раза (за I полугодие 2021 года было выявлено 78 шт.)", — отметили в отделении.

Почти 85% среди выявленных субъектов — "черные кредиторы". В Москве их выявили 64, в Московской области — 31.

"Черными кредиторами" называют организации, работающие вне правового поля и незаконно выдающие деньги гражданам, не имея на это права.

В Москве и области черные кредиторы работают в разных форматах: часто это компании в форме ООО, которые маскируются под легальный вид деятельности, а также псевдо-ломбарды.

"В первом полугодии в столичном регионе среди нелегальных кредиторов были особенно популярны схемы с возвратным лизингом и работой скупок, комиссионок под вывесками ломбарда. Каждая из этих схем опасна для граждан, так как она вводит их в заблуждение своей псевдо-законностью. Например, схема возвратного лизинга легальна, но подходит только для предпринимательской деятельности, а выдавать потребительские займы под залог имущества (например, авто) якобы по схеме возвратного лизинга незаконно", — предупредил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин.