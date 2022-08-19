ТАМБОВ, 19 авг — ПРАЙМ. Масштабировать ипотечные программы, по которым предоставляется рассрочка первоначального взноса, нужно с осторожностью, заявил гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко. Эксперты предсказали снижение ставки по ипотечным программам банков

Ранее РБК написал, что крупные российские банки начали адаптировать ипотечные программы для клиентов, не готовых вносить первоначальный взнос по кредиту сразу: часть из них стала предоставлять отсрочку на первый взнос.

"Ипотечный пузырь в Америке и Европе в том числе был из-за того, что банки активно реализовывали программы без первоначального взноса и не проверяли доходы заемщиков. Ипотека в России все-таки более устойчивый продукт, и первоначальный взнос должен быть в том виде, в котором он существует сейчас. Это в том числе показывает дисциплину заемщика в отношении финансовых вопросов, его умение управлять своими средствами. Изменять этот принцип нужно осторожно", — сказал Мутко.

Он добавил, что в настоящее время "Дом.РФ" изучает возможность и перспективы подобных программ, однако видит риски повышения доли неплатежей и роста просроченной задолженности по таким кредитам.

"На рынке существует множество различных программ, в том числе под 0,01%. Конечно, хочется пойти навстречу людям с рассрочкой первоначального взноса, но масштабной пользы от этого может не быть. Мы как разработчики стандарта ипотечного кредитования совместно с Банком России находим высокие риски как для граждан, так и для банков в такой инициативе, а применение рассрочки в госпрограммах считаем невозможным. Постановлениями правительства этого не предусмотрено", — добавил Мутко.

Введение льготных ипотечных программ на вторичное жилье приведет к резкому скачку цен на него, считает гендиректор "Дом.РФ".

"Здесь нужно (подходить к вопросу — ред.) очень внимательно. Там точно цена отреагирует моментально. Мы давали возможности на первичном рынке, и цена улетала моментально", — сказал Мутко.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил проработать вопрос поддержки ипотеки на рынке вторичного жилья.

Мутко также отметил необходимость расширения сельской ипотеки путем вовлечения всех банков в программу.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство приняло решение продлить программу "Сельская ипотека" без ограничения по срокам действия по ставке не выше 3%.

"Думаю, что со следующего года нужно, чтобы все банки участвовали. Программу сельской ипотеки надо расширять, она требует совершенствования", — сказал Мутко.