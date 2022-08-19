Гендиректор "Дом.РФ" Мутко: к рассрочке на первый взнос по ипотеке нужно подходить осторожно
ТАМБОВ, 19 авг — ПРАЙМ. Масштабировать ипотечные программы, по которым предоставляется рассрочка первоначального взноса, нужно с осторожностью, заявил гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.
Ранее РБК написал, что крупные российские банки начали адаптировать ипотечные программы для клиентов, не готовых вносить первоначальный взнос по кредиту сразу: часть из них стала предоставлять отсрочку на первый взнос.
"Ипотечный пузырь в Америке и Европе в том числе был из-за того, что банки активно реализовывали программы без первоначального взноса и не проверяли доходы заемщиков. Ипотека в России все-таки более устойчивый продукт, и первоначальный взнос должен быть в том виде, в котором он существует сейчас. Это в том числе показывает дисциплину заемщика в отношении финансовых вопросов, его умение управлять своими средствами. Изменять этот принцип нужно осторожно", — сказал Мутко.
Он добавил, что в настоящее время "Дом.РФ" изучает возможность и перспективы подобных программ, однако видит риски повышения доли неплатежей и роста просроченной задолженности по таким кредитам.
"На рынке существует множество различных программ, в том числе под 0,01%. Конечно, хочется пойти навстречу людям с рассрочкой первоначального взноса, но масштабной пользы от этого может не быть. Мы как разработчики стандарта ипотечного кредитования совместно с Банком России находим высокие риски как для граждан, так и для банков в такой инициативе, а применение рассрочки в госпрограммах считаем невозможным. Постановлениями правительства этого не предусмотрено", — добавил Мутко.
Введение льготных ипотечных программ на вторичное жилье приведет к резкому скачку цен на него, считает гендиректор "Дом.РФ".
"Здесь нужно (подходить к вопросу — ред.) очень внимательно. Там точно цена отреагирует моментально. Мы давали возможности на первичном рынке, и цена улетала моментально", — сказал Мутко.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил проработать вопрос поддержки ипотеки на рынке вторичного жилья.
Мутко также отметил необходимость расширения сельской ипотеки путем вовлечения всех банков в программу.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство приняло решение продлить программу "Сельская ипотека" без ограничения по срокам действия по ставке не выше 3%.
"Думаю, что со следующего года нужно, чтобы все банки участвовали. Программу сельской ипотеки надо расширять, она требует совершенствования", — сказал Мутко.
https://1prime.ru/finance/20220819/837837278.html