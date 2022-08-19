ВАШИНГТОН, 19 авг — ПРАЙМ. Минфин США разрешил операции не находящимся под санкциями лицам для закрытия счетов и вывода средств из попавших под санкции российских банков, сообщило ведомство в пятницу. США разрешили выплаты российских пенсий на территории страны

Генеральная лицензия, опубликованная на сайте министерства указывает, что лицам не находящимся под санкциями, разрешается проводить операции, необходимые для закрытия счетов в попавших под санкции банках РФ "независимо от их местонахождения". Лицам, не включенным в санкционные списки, также разрешается "перевести всю остающуюся на счету сумму и другое имущество на счету на принадлежащие этому лицу счета в не попавших под санкции финансовых институтах". Срок действия лиценции, согласно ее тексту, не ограничен.

Лицензия не разрешает открытие и ведение корреспондентских или расчетных счетов в интересах санкционированных лиц и проведение операций, запрещенных санкциями.

Ранее из-за ситуации на Украине США ввели ряд санкций против РФ, в том числе в отношении крупнейших российских банков. Вашингтон заявляет, что санкционное давление продолжится. В Москве не раз заявляли, что РФ выдержит санкционное давление.