НЬЮ-ДЕЛИ, 22 авг — ПРАЙМ. Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга, речь идет и системах "Мир" и RuPay, сообщает издание Deccan Herald. Эксперты рассказали о последствиях удаленного открытия карт за рубежом

"Взаимный прием карт RuPay и "Мир" в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем", — отмечает издание.

По данным источников газеты, этот вопрос в числе прочих обсуждался в ходе недавних двусторонних встреч, в том числе во время визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москве 17-18 августа. В ходе визита Довал провел встречи с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, с вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и другими должностными лицами российского правительства.

Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах недоступны. Это осложняет индийским и российским туристам, посещающим страны друг друга, возможность делать платежи или снимать деньги в банкоматах.