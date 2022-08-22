МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Рубинова, одного из бывших кураторов банковского надзора в Центробанке, по делу об особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в понедельник. Центробанк сообщил, сколько средств перевели россияне в зарубежные банки

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Дмитрия Григорьевича Рубинова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", — рассказал собеседник агентства.

Управленцу вменяется растрата в особо крупном размере и грозит до 10 лет колонии. Фабула уголовного дела пока не раскрывается.

В суде уточнили, что он также объявлен в международный розыск.

Рубинов работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке до 2011 года, после этого он владел несколькими банками. По данным издания "Коммерсант", сейчас банкир в Израиле.