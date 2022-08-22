Басманный суд арестовал бывшего куратора банковского надзора в Центробанке
Суд заочно арестовал бывшего куратора банковского надзора в Центробанке Дмитрия Рубинова
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Рубинова, одного из бывших кураторов банковского надзора в Центробанке, по делу об особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в понедельник.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Дмитрия Григорьевича Рубинова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", — рассказал собеседник агентства.
Управленцу вменяется растрата в особо крупном размере и грозит до 10 лет колонии. Фабула уголовного дела пока не раскрывается.
В суде уточнили, что он также объявлен в международный розыск.
Рубинов работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке до 2011 года, после этого он владел несколькими банками. По данным издания "Коммерсант", сейчас банкир в Израиле.
https://1prime.ru/finance/20220822/837848707.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.