МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент страховых саморегулируемых организаций Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс заявил о своей отставке, говорится в сообщении организаций. Профсоюзы предложили сделать обязательным новый вид социального страхования

"В этом году истекает очередной срок моего руководства ВСС в качестве президента, и я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Поскольку эта должность имеет "сквозной" статус, при котором совмещаются должности еще в двух союзах – РСА и НССО, то свой пост я планирую покинуть и в этих организациях", — приводятся в сообщении слова Юргенса.

"В ближайшее время будут проведены все необходимые организационные процедуры, а окончательно утверждение принятого мной решения состоится путем проведения общих собраний в организациях, которые состоятся до конца года. Страховой рынок я покидаю с легким сердцем, я ему посвятил в общей сложности больше 12 лет и сейчас очевидно, что многое удалось сделать", — сказал он.