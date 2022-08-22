МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Технический сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Клиент отсудил у банка "Тинькофф" деньги, заработанные на "выгодном" курсе

"Технический сбой в работе приложения или личного кабинета "Тинькофф" устранен", — сообщили в банке.

Ранее в понедельник клиенты банка испытывали трудности при использовании мобильного приложения. Это подтвердили в пресс-службе банка. При этом клиентам не удавалось получить доступ к личному кабинету, а часть клиентов, которая все же смогла войти в приложение, не могла осуществить перевод в другой банк.