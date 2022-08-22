МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи, с 29 августа перестанет принимать в качестве валюты обеспечения в сделках с частичным обеспечением, следует из сообщения центрального контрагента. Эксперты спрогнозировали рост доли юаня в валютных торгах на Мосбирже

"С 29 августа 2022 года решением НКО НКЦ (АО): на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов ограничивается прием долларов США в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением…", — говорится на сайте НКЦ.

Как следует из таблицы, возможная доля доллара в обеспечении будет снижена с 25% до 0%. При этом в июле НКЦ дважды снижал долю доллара в качестве валюты обеспечения в таких сделках: с 18 июля она была снижена со 100% до 80%, с 29 июля – до 50%, а с 15 августа — до 25%.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на ПМЭФ в начале июня отмечал, что считает правильным для участников торгов уменьшать валютную позицию в НКЦ.

НКО НКЦ (АО) выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента (ЦК) на финансовом рынке. Как центральный контрагент НКЦ берет на себя риски по заключаемым участниками в ходе биржевых торгов сделкам, выступая посредником между сторонами: продавцом для каждого покупателя и покупателем для каждого продавца, которые заменяют свои договорные отношения друг с другом соответствующими договорными обязательствами с ЦК.

Главная и основная функция НКЦ – обеспечить поддержание стабильности на обслуживаемых сегментах финансового рынка за счет осуществления современной, отвечающей международным стандартам системы управления рисками и предоставлять участникам такие клиринговые услуги, которые позволяют им эффективно использовать направляемые на рынок средства.