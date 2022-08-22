В Британии введут комиссию за обслуживание российских замороженных счетов
В Британии начнут брать комиссию за обслуживание российских замороженных счетов
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Банки в Великобритании начнут взимать комиссию за обслуживание российских замороженных счетов с 22 августа, следует из генеральной лицензии, опубликованной в понедельник на сайте британского правительства.
"Согласно этой лицензии, банк может взимать банковскую комиссию и плату за обслуживание с замороженных счетов в рамках положений российского санкционного режима в качестве платы за текущее содержание и обслуживание этих счетов", — говорится в документе.
Лицензия была выпущена британскими властями 10 марта, однако вступает в силу 22 августа и не имеет срока действия.
Банки также смогут взимать средства за задолженность по оплате этих сборов и комиссий, указано на сайте.
После начала российской специальной операции на Украине Великобритания ввела санкции против некоторых российских банков, крупных компаний и предприятий, а также против высокопоставленных лиц. В частности, санкции предполагают полную заморозку активов.
https://1prime.ru/finance/20220822/837853941.html
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