МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Россияне испытывают трудности при оплате товаров и услуг картами с истекшим сроком действия, поскольку ряд интернет-магазинов и сервисов не принимают их, пишут "Известия". Эксперты рассказали о последствиях удаленного открытия карт за рубежом

Александра из Москвы рассказала изданию, что ее карта от Сбера действовала до апреля 2022 года, после чего продлил срок. При оплате проблем нигде не возникало, однако недавно не удалось привязать карту к приложению такси "Яндекс Go". При каждой попытке появлялось окно с надписью: "истек срок действия карты".

Москвичка Юлия Елисеева рассказала о сложностях с "бессрочными" картами при оплате покупки на Wildberries: она получила уведомления о неверно указанном сроке карты, хотя все было правильно: карта действовала до июля и была автоматически продлена.

"В Сбербанк, который выпускал карту, с этой проблемой не обращалась, так как с третьего раза оплата все же прошла", — отметила она, добавив, что перевыпустила карту с Visa на МИР.

В Сбере рассказали, что карты с продленным сроком действия работают на территории России в штатном режиме, заверив, что случаи затруднений при оплате носят единичный характер и решаются в индивидуальном порядке. Эксперты оценили перспективы привязки карт к криптокошелькам в России

Другие участники рынка также подтвердили наличие сложностей с просроченными картами у клиентов. В МТС Банке фиксировали единичные обращения, связанные с проблемами оплаты "пластиком", срок действия которого был продлен бессрочно. Существование проблемы признали в Газпромбанке, Росбанке и Абсолют Банке, но отметили, что не наблюдают массовых обращений по поводу проблем с просроченными картами.

В ВТБ, ПСБ, Почта Банке, "Зените" и УБРиР сказали, что не фиксируют каких-либо проблем у клиентов при оплате картами с истекшим сроком действия.

В Центробанке заявили, что большинство терминалов уже перенастроены и трудностей с оплатой через них не возникает. Вместе с тем в регуляторе отметили, что могут встречаться единичные случаи, при которых в торговых точках, в том числе в сфере онлайн-продаж, карты с истекшим сроком не срабатывают. При возникновении подобных ситуаций банки оперативно донастраивают устройства, знают там.

О сложностях с оплатой картами с истекшим сроком знают в Центробанке и Национальной системе платежных карт (НСПК).

Эксперты объясняют, что сбои могут возникнуть из-за отсутствия необходимых настроек, которые позволяют пропускать оплату через просроченные карты Visa и MasterCard.