МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Центральный банк Кубы со вторника начинает продажу иностранной валюты населению в рамках процесса создания нового валютного рынка в стране, заявил в понедельник вице-премьер и глава Департамента экономики и планирования Кубы Алехандро Хиль Фернандес. СМИ: Минфин готов возобновить валютные интервенции в сентябре

"Мы будем постепенно предпринимать шаги в этом направлении, которые затем можем углубить, с целью создания рынка, который позволит осуществлять легальный обмен валюты в стране. И (будем) двигаться вперед, чтобы придать национальной валюте большую покупательную способность", — заявил Хиль.

При операциях по покупке иностранной валюты, которые могут осуществляться в банках и обменных пунктах страны, американские доллары будут продаваться по курсу 120 кубинских песо за доллар США. Также для продажи будет доступна и другая валюта, в том числе евро, канадские доллары, фунты стерлингов, мексиканские песо и швейцарские франки.

В начале августа Центральный банк Кубы сообщил о снижении фиксированного обменного курса национальной валюты с 24 до 120 песо за доллар США. Также сообщалось, что с 4 августа в стране начнутся операции по покупке наличной валюты, включая доллар США, а также переводы с валютных счетов на счета в национальной валюте по новому обменному курсу.

Решение монетарных властей острова устраняет дисбаланс, существовавший на валютном рынке, когда одновременно с официальным курсом на уровне 24 песо за доллар действовал "реальный" курс, по которому можно было неофициально обменять наличную валюту у частных лиц. Стоимость одного доллара при продаже "с рук" составляла от 80 до 100 песо.