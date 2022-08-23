МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ перешла исключительно на работу в рублях и валютах дружественных стран, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов. Россия заняла третье место в мире по использованию юаня в расчетах

"Мы перешли исключительно к работе в рублях", — заявил Шувалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы используем также и другие валюты – дружественных стран, но по евро и доллару мы в настоящий момент больше операций не проводим", — добавил он.

Банк России ранее сообщал, что будет содействовать ускорению девалютизации в стране и вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в "токсичных" валютах, а также подумает над применением таких мер в отношении небанковских финансовых организаций. Правительству России стоит выдать директивы госкомпаниям для перевода ими накопленных средств из валют недружественных стран в иные валюты, а также для отказа от использования "токсичных" валют в новых контрактах, считает ЦБ.